Жителей и гостей города призывают немедленно покинуть улицы и бежать в укрытие, пишет Politeka.net.

«Внимание! Несколько ракет типа "Калибр" направляются на Север! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», - призывают в воздушных силах ВС Украины.

Позже появилась информация, что есть угроза применения баллистического вооружения – Центр, Восток, Запад.

"Все в укрытие!", - говорится в срочном сообщении.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в Подольском районе столицы.

"На Киев еще летят ракеты", - сообщил Кличко.

Добавим, что масштабная воздушная тревога объявлена ​​по всей Украине.

Отметим, что в настоящее время в украинской столице с визитом находится президент ЮАР.

Кроме президента ЮАР в Украину прибыли следующие лидеры Африканских государств: Президент Замбии Хакаинди Хичиллема; Президент Сенегала Маки Салл; президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз; Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули; министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

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