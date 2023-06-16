Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич продолжает делиться актуальными интервью, обсуждениями и удивляет личными замечаниями в Инстаграм. В этот раз ведущий решил обсудить будущее в стране после всех событий.
«Устали от тревог? Не беспокойтесь. Вы же поняли, что другой жизни у нас не будет. Война не окончится в один день. Типа вчера еще война, а завтра мир и все как в 2012 году. Израиль живет в неизменных атаках на свою страну.
Южная Корея живет с пониманием того, что рядом Кон Чен Ый, и он может в любой момент уехать крышей и атаковать. И таких примеров много. Поэтому работаем и не тревожимся. Нервные клетки не восстанавливаются. Главное беречь людей. Это самое ценное. Не беспокойтесь, но не игнорируйте тревоги» - пишет Анатолич.
«Со всем согласна, кроме одного. Во-первых, нервные клетки (нейроны) восстанавливаются! Во-вторых, больше всего гибнут нейроны не из-за стресса, а из-за неправильного питания, употребления алкоголя, загрязненного воздуха;
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Очень печальные установки… Моя душа (или то, что люди так называют) не хочет верить, что еще долго придется так жить…; Привет депрессия......очень оптимистично; Что-то не очень успокоило».
Ранее Анатолич высмеял российского певца, который пытался нелепо оправдать российскую преступную агрессию.
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Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".