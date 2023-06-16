Ольга Сумська показала, що залишає після себе «велика» вода, яка затопила будинки і квартири українців на херсонщині, а тепер почала сходити.

Рівень води у будинку був 4 метра, наразі у домівці знищено все.

«Ось яку біду зараз переживаюють люди в Херсонській області. Це був будинок, в якому люди нещодавно зробили ремонт. Люди старалися. Була молода сім’я, яка жила, працювала… Видно, що тут нові меблі, двері, речі, телевізор, ліжко і багато чого іншого.

Вода затопила і знищила повністю все. Як бачите, у хаті один мул, нічого живого немає, тут все почало плавати по цьому будинку…», - розповідає автор відео, яке Сумська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами автора відео, вода у будинку була під самий потолок, всі перестінки почали падати.

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