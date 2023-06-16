Ольга Сумська показала, що залишає після себе «велика» вода, яка затопила будинки і квартири українців на херсонщині, а тепер почала сходити.
Рівень води у будинку був 4 метра, наразі у домівці знищено все.
«Ось яку біду зараз переживаюють люди в Херсонській області. Це був будинок, в якому люди нещодавно зробили ремонт. Люди старалися. Була молода сім’я, яка жила, працювала… Видно, що тут нові меблі, двері, речі, телевізор, ліжко і багато чого іншого.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Нічна атака "Шахедів" і обстріли: стало відомо про наслідки і скільки вдалося збити
Стан Путіна стрімко погіршується: позначається не лише вік
Пряме влучання ракети: нарешті з'ясувалась доля екіпажу Bradley після жорстокого бою
Про курортний сезон в Одесі можна забути довгий час: експерти озвучили головну небезпеку
Вода затопила і знищила повністю все. Як бачите, у хаті один мул, нічого живого немає, тут все почало плавати по цьому будинку…», - розповідає автор відео, яке Сумська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
За словами автора відео, вода у будинку була під самий потолок, всі перестінки почали падати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вода після підриву Каховської ГЕС відступає, але почали проявлятися нові страшні наслідки катастрофи.
Останні новини України
Також повідомлялось, яка вода після підриву Каховської ГЕС отруєна і як врятуватись від інфекцій і хвороб.
Крім того, Politeka.net писала, що українцям роздадуть спеціальні таблетки.