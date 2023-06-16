Анатолій Анатоліч у новому випуску проєкту "Фантастичні тварі" наголосив, що поки більшість українських коміків допомагають своїй країні, є й ті, хто свою країну зрадив. Один із таких запроданців — актор Андрій Молочний.

"Довгий час Андрій Молочний був постійним резидентом Comedy Club Ukraine, потім одним з акторів і авторів серіалу "Файна Юкрайна". Напевно, в нього був якийсь акторський, якийсь авторський талант, тому що, дійсно, це були популярні шоу. Але, як показав час, найбільшим талантом Молочного виявився талант бути мудаком", — заявив Анатолій Анатоліч.

Анатоліч додав, що ще під час своїх регулярних виступів в етері "Комеді Клаб Україна" Андрій Молочний неодноразово дозволяв собі неоднозначні та негативні жарти про Україну та про українську мову.

"Ні про що, окрім недорозвинності самого Молочного, ці жарти, звичайно, не свідчать. Ще в одному з виступів він подискутував про українців за кордоном. З його розповіді українці постають недолугими, цинічними, такими, як правило, гастарбайтерами. І на підтвердження цих слів він сам у 2014 році, після Революції Гідності, залишив Україну і став емігрантом і гастарбайтером в Москві", — розповів Анатолій Анатоліч.

"Але піком його ідіотизму став пост в Інстаграм 6 листопада 2019 року. В ньому Молочний написав: "Ще 5 років тому я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти". Я був тут у 2019 році і ходив по вулицях Києва. Це він, певно, про мене. Молочний трохи помилився. У неофашистів, читай рашистів, дійсно були плани ходити вулицями Києва після того, як вони візьмуть цей Київ за три дні, але українські герої не допустили цього", — додав Анатолій Анатоліч.

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