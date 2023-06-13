Володимир Остапчук вирішив потролити публікацію, де хтось вирішив відправити соліста Måneskin Даміано Давида до ЗСУ. Пост зірка розмістив у своєму телеграм-каналі.

"В армію хлопця. бідний клас йде, а їм чомусь не можна? Чому воюють одні, а інші жують. У нього призовний вік", - написав коментатор під новиною про Даміано Давида.

"Без комментариев", - написал Владимир Остапчук в телеграм-канале.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Боти такі боти", "Розшукується Давид Дам'яненко - тікав від воєнкомів, кричав італійською що не хоче в Бахмут", "Так, з приводу особистісної образи не правий мужик

А так, за фактом і правду написав - повістки ж на вулиці "зіркам" не виписують".

Варто відзначити – Володимир Остапчук – успішний український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Володимир Остапчук пішов у ТРО, а потім деякий час служив у поліції. Наразі зірка активно займається благодійними концертами, збираючи гроші для України.

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