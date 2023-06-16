Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес презентовал новый клип "Чуєш". Звезда поделился радостью в своем Инстаграм, где публикует свое творчество и личніые кадры.

"Я безгранично благодарен знакомству с Юлей, режиссером этого клипа. Мэтч с первых секунд. Команда собравшаяся вокруг нее – невероятные профи! Благодарю всех друзей, знакомых кто откликнулся и снимался вместе со мной. Кстати, Отец Игнатий, вы – топ!) Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

"Как я задолбался в том костюме", - написал в комментариях Алексей Дурнев.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это шедевр! Прокайфовала от каждого кадра. Дорофеева - раунд",

"Вау вау и еще раз вау! Проделана колоссальная работа) трек следует в плей-лист сразу. Вова, вы молодец",

"Это просто разрыв! Улыбка на лице))) Даша просто ТОП!!! Вова, любим тебя! Ждем еще и еще!",

"Владимир, вы очень обалденный, артистический, красивый господин! Песня супер! Видео динамическое! Извините за несколько экспрессивную обратную связь",

"Просто в сердечко из первых нот!!! Наконец-то дождались!!! Спасибо!!!".

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