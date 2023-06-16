Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес презентовал новый клип "Чуєш". Звезда поделился радостью в своем Инстаграм, где публикует свое творчество и личніые кадры.
"Я безгранично благодарен знакомству с Юлей, режиссером этого клипа. Мэтч с первых секунд. Команда собравшаяся вокруг нее – невероятные профи! Благодарю всех друзей, знакомых кто откликнулся и снимался вместе со мной. Кстати, Отец Игнатий, вы – топ!) Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.
"Как я задолбался в том костюме", - написал в комментариях Алексей Дурнев.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Последствия новой ракетной атаки трагические: начался пожар, есть пострадавшие
Путин отреагировал на контрнаступление ВСУ: "Чтобы понять, насколько это фантастично..."
Много полиции срочно стянули в центр Киева, движение перекрыто: что происходит
Цены на популярный продукт достигли нового рекорда, таких цифр еще не было: "Пусть сгниет за такие деньги"
"Это шедевр! Прокайфовала от каждого кадра. Дорофеева - раунд",
"Вау вау и еще раз вау! Проделана колоссальная работа) трек следует в плей-лист сразу. Вова, вы молодец",
"Это просто разрыв! Улыбка на лице))) Даша просто ТОП!!! Вова, любим тебя! Ждем еще и еще!",
"Владимир, вы очень обалденный, артистический, красивый господин! Песня супер! Видео динамическое! Извините за несколько экспрессивную обратную связь",
"Просто в сердечко из первых нот!!! Наконец-то дождались!!! Спасибо!!!".
Последние новости Украины:
Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес огорошил кадрами из нового клипа
А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес рассказал о своей поездке на Херсонщину
Также Politeka писала, что беда случилась с экс-мужем Дорофеевой Дантесом, звезда поделился