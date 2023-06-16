Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала себя с мужем, нарвавшись на критику.

Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как отметила день рождения сына, поделившись фото. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Лучший день в году", - написала молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии молодой жене Виктора Павлика Кате Репяховой:

"Такой стильный",

"Катя, вы не стесняетесь такого мужа? Что стар и вам по шею? Вам комфортно? Не со зла, просто интересно",

"Катя, великолепные фотографии! Хорошая семья. Всех вам благ. Будьте здоровы",

"Хорошие фото. Михасик – настоящий козак",

"Очень хорошие фото, очень хорошая локация и отличная семья. Пусть Господь хранит и благословит Вас всех!",

"Очень красивые, мирного неба и свободной украинской земли под ногами",

"Поздравляю вас с праздником. Михасику желаю быть счастливым мальчиком".

Стоит отметить, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары уже есть сын Михаил, которому накануне исполнилось два года. Если для Кати это первенец, то для Виктора это четвертый ребенок от четвертой жены.

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