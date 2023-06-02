Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой ранее попали в скандал, похвалившись специальным пропуском для проезда по Южному мосту в Киеве. Тогда Репяхова заявила, что такая роскошь не для всех, после массового гнева украинцев начала оправдываться, назвав все это шуткой.
При этом Репяхова крайне возмутилась, что история оказалась в СМИ и сделала еще больше шума, хотя всячески сама распространяла данную тему, выставляя детали напоказ. В этот же раз Репяхова поделилась проблемами Виктора Павлика, у того начались проблемы со здоровьем.
«Мужу надо будет делать ударно-волновую терапию, но при неэффективности – операция. Проблема с костью и мышцами. Где-то была травма лет пять назад или больше. Сказали, что ситуация непростая» - заявила Репяхова.
Отметим, чуть ранее Репяхова уже говорила о проблемах у Павлика. Молодая жена Виктора Павлика тогда призналась, что все случилось из-за неосторожности артиста, следовало обследоваться раньше:
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«У нас как не одно, так другое! У Виктора Павлика проблема с рукой, завтра МРТ. Запустил ситуацию, рука давно болит, дотянул уже до пика. Что-то серьезное говорят, надо лечить!» - добавила Репяхова.
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