Блогерша Даша Квиткова из "Холостяка" поделилась новыми фото, но нарвалась на критику.

Даша Квиткова из "Холостяка" показала новые фото, похваставшись фигурой. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая Веру Кекелию, Александра Эллерта, Ирину Монатик и Катю Никитину, и написали комментарии:

"Ахах, я чего-то увидела что заду шнуровка, а то просто пояс или что-то там свисает еще подумала, что джинсы оригинальные, но не мое",

"Почему женщина после развода обнажается? Такое ощущение действительно ищет самца",

"Не красиво и не женственно. Фото не удачное",

"Тот момент, когда все мужчины завидуют стене напротив",

"Зачем джинсы связывать этими веревками, если не по размеру и это выставлять еще, ужас",

"А зачем в жизни столько фотосессий???? Разве это не стало серой рутиной??? Завтра та же веревка будет на шее вместо кольев или как подтяжка трусов".

Стоит отметить, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала участницей шоу "Холостяк". На проекте блогерка победила и после этого вышла замуж за главного героя - Никиту Добрынина. У пары появился не так давно сын, а недавно стало известно о разводе звездного семейства.

Последние новости Украины:

Напомним, "Холостяк" Добрынин после развода с Квитковой пожаловался на жизнь

А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" нарвалась на критику после новой фотосессии

Также Politeka сообщала, что Квиткова из "Холостяка" похвасталась кадрами с прогулки в Нью-Йорке