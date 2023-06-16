Даша Квиткова из "Холостяка" показала новые фото, похваставшись фигурой. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая Веру Кекелию, Александра Эллерта, Ирину Монатик и Катю Никитину, и написали комментарии:
"Ахах, я чего-то увидела что заду шнуровка, а то просто пояс или что-то там свисает еще подумала, что джинсы оригинальные, но не мое",
"Почему женщина после развода обнажается? Такое ощущение действительно ищет самца",
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"Не красиво и не женственно. Фото не удачное",
"Тот момент, когда все мужчины завидуют стене напротив",
"Зачем джинсы связывать этими веревками, если не по размеру и это выставлять еще, ужас",
"А зачем в жизни столько фотосессий???? Разве это не стало серой рутиной??? Завтра та же веревка будет на шее вместо кольев или как подтяжка трусов".
Стоит отметить, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала участницей шоу "Холостяк". На проекте блогерка победила и после этого вышла замуж за главного героя - Никиту Добрынина. У пары появился не так давно сын, а недавно стало известно о разводе звездного семейства.
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Напомним, "Холостяк" Добрынин после развода с Квитковой пожаловался на жизнь
А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" нарвалась на критику после новой фотосессии
Также Politeka сообщала, что Квиткова из "Холостяка" похвасталась кадрами с прогулки в Нью-Йорке