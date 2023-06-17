Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина Решетник показала себя и рассказала об учебном годе. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Сегодня во многих школах последний звонок Наши дети тоже так ждали в этот день, потому что у них планировался грандиозный праздник - игры на улице, обливание и мороженое. Пришлось почти все празднование провести в укрытии (((. Учебный год 22-23 - был чрезвычайно сложен, героические дети и еще более героические учителя, которые повели сотни уроков в укрытиях, учили наших детей под взрывами и всегда с улыбкой встречали их каждое утро. Ценим! Спасибо! Победим! С такими героическими людьми точно. Теперь заслуженный отдых у детей и немного у учителей – до встречи в сентябре", - написала жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии жене ведущего "Холостяка" Григория Решетника:

"Поздравляю! В Днепре очень давно не работают школы, то ковод, то война, детки соскучились по друзьям, по учителям, по "живым" урокам",

"Лица, специально поступившие так. После обеда в день последнего звонка! Наши дети будут это помнить и рассказывать из поколения в поколение".

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