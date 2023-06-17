На своей странице в Instagram шоумен Анатолий Анатолич опубликовал видео, где показал стодолларовые купюры, которые у него не принял обменник.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич высказался на довольно актуальную тему по поводу обмена долларов в наших украинских обменников. На своей странице в Instagram шоумен поделился видео, на котором он показал стодолларовые купюры, отказанные обменником.

Он также рассказал, что причиной отказа стали год выпуска, незначительное повреждение и наличие различных печатей. Для обмена таких купюр на гривны пришлось заплатить комиссию, которая могла достигать 30%.

Также Анатолич возмутился, что во многих обменных пунктах отказываются принимать доллары, выпущенные до 1996 года, а в некоторых случаях граница устанавливается на 2006 год.

Также отказываются принимать доллары с печатями, повреждениями, плесенью и другими дефектами. Однако здесь интересен момент: фактически, эти обменные пункты все же принимают указанные купюры, но берут с клиентов комиссию в размере от 10% до 30%. Это означает, что если вы обмениваете 100 долларов, им забираются от 10 до 30 долларов в качестве комиссии.

«Сталкивалась тоже с такой ситуацией, не берут такие деньги, и то, что Гетманцев выступает и говорит не должны, это все ложь, они пользуются постановлением с 2019 года, и не берут!Вообще никак не контролируется эта сфера;

В общем не проблема их принимать, а вот эту волну отняли сами потребители, а не кантеры. Потребители истерики делают, если $ не нового образца; У меня это последние средства, также не хотят принимать;

Это просто нажива, потому что в Польше принимают все без разбора, кроме подделок, конечно.Спасибо что поднимаете этот вопрос. Ибо это действительно большая проблема и уже доходит до абсурда» - поддержали в сети.

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