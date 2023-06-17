Известный музыкант Александр Положинский рассказал о своем решении вступить в ряды ВСУ, и почему его не сразу взяли в ТРО.

Известный украинский исполнитель, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский, который едва ли не с первых дней войны отправился защищать столицу. Однако, путь к воинской службе у артиста был не таким простым. Как оказалось, его изначально не хотели брать в ТрО, куда он пытался вступить еще до полномасштабного вторжения.

Об этом музыкант рассказал в интервью на ютуб-канале "Розмова".

Так, в начале февраля Александр Положинский обратился в военкомат с желанием вступить в Территориальную оборону, которая тогда только начинала развиваться. Однако, на этапе сбора документов артист заболел ковидом и должен был пролечиться. После этого, когда он вернулся в военкомат, ему сказали, что что-то изменилось и нужно переписать заявление.

"Процедура принятия в Терроборону не такая простая, как мне казалось. И то что я подписал контракт с Терробороной, не значит, что Терроборона подписала контракт со мной. Нужно было, чтобы все эти подписанные контракты собрались до определенного количества, и потом поехало в другой город, где находится руководитель нашей Терробороны западноукраинской. Когда эти документы придут к нему, и он подпишет, они вернуться назад и вот только когда уже руководство уже непосредственно нашего батальона получит эти подписанные двумя сторонами документы, тогда уже можно говорить о том, что я в Терробороне", - рассказал Александр Положинский.

Однако, и тут не все так просто, артисту отказали, а затем началась полномасштабная война и всем было уже не до него. "Мне сказали: ну вот смотрите, у вас нет боевого опыта, вы нам сейчас не нужны; у нас нет оружия, чтобы выдать вам и начать с вами обучение", - вспомнил Александр Положинский.

Спустя время артист таки попал ВСУ, перед этим немного поволонтерив, а затем попал по командование известного военного Валерия Маркуса.

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