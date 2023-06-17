Известный украинский исполнитель, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский, который едва ли не с первых дней войны отправился защищать Украину, высказался, что думает о людях, которые избегают мобилизации.

Об этом Александр Положинский рассказал в интервью на ютуб-канале "Розмова".

Так, по словам артиста, далеко не все мужчины в Украине высокомотивированные и готовы воевать. Однако, в Вооруженных силах есть и другие занятия, помимо непосредственно работы на фронте.

"Я, как военнослужащий, хотел бы служить рядом с теми людьми, которые хотят защищать свою Родину, которые понимают свою ответственность в этом вопросе, которым не все равно будущее нашей страны. Конечно, может оказаться, что таких мотивированных людей у нас недостаточно. Поэтому, я считаю все-таки, что право защиты Родины должно стать делом каждого. Мне очень хочется, чтобы этот механизм урегулирования финансового он был узаконен", - делится мыслями Александр Положинский.

По его мнению, если человек так сильно не хочет служить в ВСУ, то он должен иметь возможность просто законно заплатить за уклонение, а не "решать" вопрос через взятки чиновникам. Также Александр Положинский подчеркнул, что служба в ВСУ – это не всегда служба только на фронте, это еще и куча многих других подразделений и функций, которые никак с фронтом не связаны.

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