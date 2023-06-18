Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян и его звездная жена Тоня Матвиенко показали, чем сейчас занимаются.

Арсен Мирзоян активно помогает украинским защитникам. Певец много выступает для военных, участвует в благотворительных мероприятиях, регулярно собирает средства и доставляет бойцам дроны, автомобили, тепловизоры и другую необходимую технику.

В этот раз на своей странице в Instagram Арсен Мирзоян рассказал, что попробовал себя в роли ведущего. Артист провел благотворительный аукцион "Интернационального легиона помощи" и показал фотоотчет этого события.

А накануне Арсен Мирзоян дал концерт вместе с супругой. Тоня Матвиенко вместе с дочкой Ниной долгое время находилась в Великобритании, но сейчас наконец-то приехала на Родину и воссоединилась с любимым. Во время этого выступления Мирзоян фактически представил новый альбом, исполнив 10 новых песен, 7 из которых прозвучали впервые.

Вместе с Арсеном Мирзояном и Тоней Матвиенко с незапланированными выступлениями вышли на сцену певица Лама и Александр Положинский.

"Это было невероятно мощно и важно для меня. Уже после выступления познакомилась с замечательными людьми, пообщались о чувствах, эмоциях — мы нуждаемся в этом в наше время. Я еще раз убедилась в том, какой у нас классный народ — душевный и искренний. Спасибо каждому, кто вчера посетил наш с Арсеном Мирзояном концерт. Второй день под впечатлением. К счастью, вчера не могла заснуть от хороших эмоций, а не от ночных атак", - написала Тоня Матвиенко.

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