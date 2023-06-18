Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее пожаловалась на чрезмерное употребление алкоголя и депрессию, решила рассказать о нашумевшей теме измен ее мужа Потапа. Артистка в интервью Маше Ефросининой подняла актуальную тему.

Каменских поделилась своими переживаниями в связи с сексуальным скандалом, в котором ее мужа Потапа обвинили в непристойных домогательствах. Каменских заявила, что они с Потапом не восприняли эти обвинения всерьез и даже пошутили над ними. Она отметила, что они построили свои имена на основе таланта, в то время как некоторые люди стремятся прославиться на скандалах.

Певица подчеркнула, что не испытывает ревности и является самодостаточной женщиной. Она выпрямила спину и сказала: "Посмотри на меня". Они установили свои отношения с Потапом на основе взаимного доверия.

"Мы с моим мужем сделали свои имена на таланте. А некоторые делают свои имена на хайпе. Такой подход исчезает, слава эта. Давай будем честны, так оно и случилось" - заявила Каменских о последнем скандале.

После Каменских также добавила, что совсем не ревнивая, ведь Потап - артист, часто к нему приставали фанатки, но важно доверять своему мужу.

Последние новости Украины:

Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.

Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.

Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.