В сети показали, как менялись образы Джамалы со времен крымского детства и спустя 20 лет на сцене.

Популярная украинская певица Джамала, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, всегда славилась отменным чувством стиля, при этом певица не прочь поэкспериментировать с образами и внешностью. Об этом пишет ТСН.

Творческий путь Джамала начала около 20 лет назад. Она родила в Крыму в семье музыкантов. Мама артистки – пианистка, а отец – хоровой дирижер, так что будущей звезде украинской сцены с детства прививался отменный музыкальный вкус.

С 2001 по 2007 год звезда была участницей женского вокального акапельного джазового квинтета Beauty Band, и отдавала предпочтение более скромным образам. В 2009 году образ артистки стал более дерзким и эпатажным.

В 2016 году Джамала представляла Украину на 61-м песенном конкурсе "Евровидение" с песней "1944". Тогда артистка принесла Украине победу на конкурсе. В этот период Джа становилась все более популярной.

Звезда всегда выглядела привлекательно и элегантно, она предпочитает брючные костюмы, чатсо ее наряды имеют крымскотатарский мотивы и элементы. Как призналась сама Джамала, она любит комфортные сценические наряды, чтобы не переживать во время выступлений о том, что засветит что-то лишнее. Если же артистка выбирает платья, то обычно это длинные элегантные наряды.

С цветом волос артиста редко экспериментирует, натуральный оттенок отлично подходит певице. Время от времени Джамала меняет длину и отрезает челку. Впрочем, в 2017 году Джамала сделала трендовое омбре с затемненными корнями. На съемках восьмого сезона "Голосу країни" Джа появилась с натуральным оттенком.

Сейчас Джамала – одна из самых известных артисток Украины. Ее сопрано очаровало тысячи слушателей. За время карьеры звезда записала более 30 песен и выпустила более 20 клипов. Поклонники привыкли видеть Джа чувственной, загадочной и женственной.

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