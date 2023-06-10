Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася емоціями після чергового концерту в Канаді, де вона нагадала публіці про жахливі наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Вануквер, дякую за повну залу і такий теплий вечір! Ніколи не думала, що мій перший концерт у вас розпочнеться з важливої теми та крику допомоги для Херсону. Ми зібрали разом з вами чималу суму. Дякую кожному за це! Також, відбулася чудова зустріч з українською співачкою Софією Шанті, яка тимчасово знаходиться тут. Продовжую дякувати кожному з вас за такий теплий прийом і за найпалкіші овації!", — написала Джамала під яскравим фотозвітом із концерту.

Джамала вже дала понад половину коцертів у рамках свого туру Північною Америкою і розповіла про особливості тамтешньої публіки.

"Екватор мого американського туру пройдено. На жаль, у такі складні для України часи. Але я щаслива, що саме зараз можу бути голосом України за кордоном. Спілкуючись з місцевими ЗМІ та людьми, які знаходились в еміграції чи тимчасово переїхали під час війни – я стільки важливих моментів з‘ясувала для себе. Дивно, тому що інтернет же працює. Але, різниця у часі, заклопотаність у побуті чи переїзди роблять своє. Є певна інформаційна відірваність", — розповіла Джамала.

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