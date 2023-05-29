Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася рідкіснми архівними фото, зробленими в різний час у Києві. На деяких кадрах артистка позує разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим, який молодший за неї на вісім років.

"Києве мій ❤️ Ти вистояв цю ніч, вистоїш і наступні, аж до перемоги. Ти – це сміливість завжди і у всьому. Це моя Національна музична академія, де я не боялася виходити з джазовою програмою на сцену оперної студії. А потім після всіх пар збігала в клуб 44, де джемила до 4 ранку і вже 8:00 співала оперні арії", — пригадує Джамала.

Співачка також перерахувала низку найбільш значущих для неї місцьі явищ у Києві.

"Це вокзал, куди я приїздила на потязі з Сімферополя і забирала передачки.

Це дім, де пишеться і народжується життя.

Це про Київське море. Море? Так. Море любові завжди там, де є ти.

Це марші за права людей.

Це марші за права і захист тварин.

Це світлини Пашковського в якихось закинутих складах.

Це люди: творчі, прогресивні та відкриті. Завжди в пошуках кращого.

Це сміливість закрити наші історичні памʼятники", — пише Джамала.

Джамала також назвала ВДНГ, ботанічний сад і Майдан Незалежності.

"Це метро, де ми ховаємось та робимо концерти. Це Національна опера, де за 20 хвилин після збиття шахедів та ракет починається концерт. Києве мій, будь! Мій сильний, завжди рідний та незламний, з такими ж і людьми", — додала Джамала.

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