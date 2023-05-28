Популярна українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка 2016 року принесла Україні перемогу на Євробаченні, поділилася в інтерв'ю Go West деталями непростого розриву.



Джамала відкрито поділилася своїми думками про розрив співпраці з близьким чоловіком та раніше другом, продюсером Ігорем Тарнопольським та музичною компанією Enjoy! Records. Як з'ясувалося, протягом кількох років у співачки та продюсера виникали серйозні розбіжності, що призвели до закінчення їхньої спільної роботи.

Для Джамали ця тема є надзвичайно складною, оскільки вона не хотіла, щоб розставання з Тарнопільським набуло такого оберту.

Джамала наголосила, що вона уникала обговорення цієї ситуації і не бажає продовжувати це робити. Вона зазначила, що спосіб, яким вони розійшлися з Ігорем, порушив етичні та професійні принципи, що вона шкодує. У той же час Джамала зізналася, що протягом багатьох років роботи з ним було також багато хороших моментів, і вона намагалася фокусуватися на них.

Джамала також згадала, що вони досі вирішують питання, пов'язані з авторськими правами, зокрема, через судові процеси. Ця ситуація триває, і поки що вони не досягли остаточного рішення.

"На жаль це так. Ми працювали разом так довго, і я завжди намагалася наголошувати тільки на гарних моментах, які у нас були, і їх дійсно було багато» - зізналася Джамала.

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