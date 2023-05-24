Джамала заспівала разом зі своїм батьком, якого звуть так само, як і Кримського героя – Алімом.

Українська артистка, переможниця "Євробачення" Джамала близько місяця тому презентувала новий музичний альбом "Qırım". Артистка розкрила, що кожна пісня з цього альбому родом із окремого містечка чи поселення. Кілька годин тому Джамала детальніше розповіла в Інстаграм про одну з композицій цього альбому.

"Надягайте 3D-вуха і я відведу вас до старовинного Карасубазара, де містом ходив Кримський герой - Алім Айдамах. Він був як Устим Кармелюк, або як Робін Гуд. Боровся за права знедолених", - поділилася Джамала. Також виконавиця показала на відео пісню, про яку йдеться та запропонувала її послухати.

Цю пісню Джамала заспівала разом зі своїм батьком, якого звуть так само, як і Кримського героя – Алімом.

"Мого тата також звати Алім. Мало хто знає, що він співав і грав на акордеоні на кримськаторських весіллях. Вони з мамою завжди надихали мене на те, щоб робити щось, то робити це до кінця. З пристрастю і повною віддачею! І цю пісню мені дуже захотілося заспівати з ним", - додала Джамала.

Джамала також уточнила, що відео, яке вона опублікувала, було знято під час найпершої репетиції цього альбому: "Вашій увазі відео першої репетиції та зустрічі зі складом. Вже в YouTube! Цікавий факт, що всередині є частина, що ілюструє живе місто того часу" .

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