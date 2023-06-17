Надя Дорофеева решила подогреть интерес к будущему релизу, поделившись фрагментом новой песни. Звезда опубликовала видео с музыкой в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Распространяются слухи, что на днях Дорофеева наконец-то выпустит новую песню", - написала Надя Дорофеева.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ура, а то я уже устал каждый раз слушать этот кусочек песни, хочется услышать полностью",

"Надеюсь, эти слухи все же подтвердятся, потому что мы уже устали от печальных песен!",

"Свадьбу отыграли теперь можно и трек выпускать",

"Наконец-то какие-то нормальные слухи, а то все время только о свадьбе и говорили",

"У меня такое впервые, я знаю песню, но она еще не вышла",

"После выхода «Чуєш», кажется, что Кацурина унизили дважды".

Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая в прошлом году развелась с Владимиром Дантесом. После этого певица ушла к другу семьи - Мише Кацурину, а Владимир Дантес начал отношения с бывшей женой лучшего друга. А накануне бывший муж Нади Дорофеевой выпустил шуточную песню "Чуєш".

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