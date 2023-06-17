Пародист Юрий Великий показал пародию на нейросеть "Жириновского", высмеяв питерский экономический форум. Видео юморист опубликовал на своем Ютуб-канале, где активно делится творчестью.

"На Петербургском международном экономическом форуме презентовали искусственный интеллект. Причём, объект данного "творения" никогда особо этим интеллектом не отличался. Нейросеть "Жириновский". Именно так оригинально и необычно разработчики назвали свой очередной аналоговнет. Сам же искусственный интеллект называет себя Первым Цифровым Учеником Жириновского и при этом постоянно тупит по 10 секунд после каждого заданного ему вопроса. Ну тут 2 варианта: то ли вопросы сложные, толи интеллект слабый", - написал Юрий Великий.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Юрию Великому:

"Пародия на нейросеть у Юрия Великого, получилась несравненно лучше, чем на Питерском нафиг никому не нужном форуме!",

"Юрий!!! Миллионы лайков!! Это шедеврально ! Вы несравненный, величайший юморист и пародист всех времён и народов!",

"Вы гений юмора и пародий! А ещё, надеемся, что правильный предсказатель. Пусть сбудется всё, что сказал этот нейронный жирик!".

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