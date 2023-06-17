В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан показал топ-5 трендовых сумок лета 2023 года (чтобы посмотреть фото, пролистайте новость вниз).

"Лето – время, когда сумки превращаются в настоящих героев стильных образов. Они выходят из тени пальто и пуховиков и становятся центром внимания. Одна правильно подобранная сумка может радикально изменить настроение лука. Давайте посмотрим, на какие модели стоит обратить внимание летом 2023 года", – пишет Андре Тан.

Первый тренд – плетеный таут. По словам дизайнера, плетеные сумки всегда вызывают ассоциации с морским настроением, отпуском и безмятежностью, даже если вы проводите тёплые месяцы в мегаполисе. Поэтому идеальный вариант этим летом – твердый плетеный таут.

Также Андре Тан рекомендует обратить внимание на поясные сумки. Это стильно, очень удобно и трендово. И поясные сумки уже давно не только о спорте, есть много элегантных вариантов, прекрасно сочетающихся с летними платьями и юбками.

"3. Сумка-седло. Этот классический стиль с ковбойской эстетикой никогда не выходит из моды. Сегодня актуальными будут как большие, так и маленькие сумки-седла. При чем цвета могут быть любые, от классического коричневого до ярких — зеленых и розовых. Не бойтесь экспериментировать!", — отметил Андре Тан.

Также в тренде цветочные мотивы на сумках. Сумка с цветочным принтом придаст свежести и яркости вашему гардеробу, но главное не переборщить с комбинациями разных принтов в одном образе.

"Стиль карго продолжает завоевывать места в наших гардеробах. Сумки с "пухлыми" откидными карманами не стали исключением и мгновенно стали трендом лета 2023. Чтобы этот аксессуар не нагружал ваш образ в теплое время года, выбирайте миниатюрные варианты из нейлона или свободные тауты из натурального хлопка. Этот аксессуар точно о моде и комфорте!", - добавил Андре Тан.

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