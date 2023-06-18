В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" показала видео, в котором провела экскурцию по своей даче. У ведущей и ее мужа есть большой дом, уютная беседка, много цветов, собственная спортивная площадка и батут, ухоженный газон.

"Что мне больше всего давало сил в мае и июне – это земля! Даже мой главный антидепрессант – бег - отошел на второй план. Я – асфальтный человек. Никогда раньше особо не занималась дачей снаружи. Я делала все внутри, Егор – на участке. В прошлом году летом мне помогли первую высокую траву скосить соседи. Это была моя первая за последнее время осень и зима без дачи… «Закрыли» все из-за света…", — пишет звезда «1+1» Маричка Падалко.

Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года. Они воспитывают троих детей — дочерей Марию и Екатерину, живущих в Праге, а также сына Михаила, с которым пока ведущая остается в Киеве вдвоем.

"Но теперь я знаю каждый кустик и каждый сорняк, совсем «забила» на ногти, ненавижу косилку с проводом и хочу беспроводную, изучаю прогноз погоды и жду дождя. Ну и больше всего того, кто здесь всегда все делал ♥️", - добавила ведущая "1+1" Падалко.

Украинцы в комментариях поддержали Маричку Падалко: "Пусть как можно скорее они оба к Вам придут (дождь и хозяин дачи) 💙💛".

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

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