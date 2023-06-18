Украинская певица Алина Гросу поделилась свежими кадрами. Звезда опубликовала их в Инстаграм, подогревая интерес к новому альбому. На кадрах Алина Гросу идет в стильном платье и очках, танцуя и подпевая свою песню.
"А мы уже с командой готовим целый альбом новой музыки для вас, чтобы поднимать ваше настроение и дух, только теперь не знаю, выпускать ли по-трековому или целому альбому, заручились поддержкой с местными людьми, так что вас ждет несколько новое", - написала Алина Гросу у себя под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Алине Гросу в публикации:
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"Черновицкая красивая! Песня очень классная! Лучше по-треково, альбом, наверное, долго ждать...",
"Невероятно очаровательная девочка, красавица",
"Очень красивая девушка, классные песни. Очень приятно, что много песен на украинском языке!",
"Боже мой какая маленькая волшебная принцесса ты взять за руку и никогда не отпускать никуда удачного хорошего настроения тебе храни себя слава Иисусу Христу",
"С альбомом не всем ознакомятся, а по-трековому прослушают все песни по хронометражу выхода",
"От именно время так кривляться. Уже все забыла".
Напомним, Гросу честно рассказала, почему не праздновала день рождения
А еще Politeka сообщала, что Гросу вышла на связь после пропажи, обратившись к украинцам
Также Politeka писала, что Гросу после долгого отсутствия вышла на связь, обратившись к украинцам