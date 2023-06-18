Самая богатая певица Украины Камалия опубликовала семейное фото, обратившись к экс-мужу Мохаммаду Захуру. Звезда поделилась снимком в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Поздравляю с Днем отца! Мечтаю, чтобы каждый украинский папа-герой как можно быстрее обнял своего ребенка. Захур, ты лучший в мире папа! Спасибо за все, что ты делаешь для наших девочек, и даже в это время часто бываешь для них и мамой и папой! Спасибо", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии самой богатой певице Украины Камалии:

"Поздравляю! И благодарю вашу семью за помощь Украине!",

"Прекрасная семья, красивые и красивые дочери! Счастье вашей семьи, уважения и взаимной любви!!Захура с Днем отца!",

"Какие вы красивые, позитивные,милые ,мне очень нравится ваша семья,девочки и Камалия, красавицы, а папа обаятельный мужчина",

"Счастья вам желаем от всего сердца! Крепкого физического и духовного здоровья! Любите и будьте всегда любви. Берегите друг друга, вы очень хорошая пара! Спасибо вам за ваше добро!",

"Прекрасная семья, пусть в Вашей жизни всегда будет повод для такой чудесной улыбки для всех Вас!!! Прекрасные детки и родители!!!".

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