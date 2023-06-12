Известная певица Камалия, которая недавно заявила о разводе с мужем, заинтересовала свежим кадром в Инстаграм.

Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась ярким кадром вместе с мужем. Стоит отметить, что недавно звезда, спустя много лет семейной жизни, заговорила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром.

В этот раз певица Камалия вызвала широкий интерес, появившись в объятиях своего бывшего мужа, пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура.

В своем аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию, на которой они оба были одеты в национальные костюмы, позируя перед камерой. Несмотря на их развод, кажется, что между ними все еще существует дружба. Однако стоит отметить, что эта фотография была сделана на Каннском кинофестивале в прошлом.

Интересно, что у Камалии и Мохаммада Захура есть планы на совместное посещение Киева. Они планируют присутствовать на 12-й церемонии награждения украинской музыкальной премии YUNA. Однако их дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла не будут присутствовать на этом мероприятии.

"Мы с Захуром собираемся посетить церемонию, но наши принцессы в этот раз не будут с нами, так как им важно не пропускать занятия в школе", - пояснила певица.

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