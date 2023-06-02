Известная певица Камалия, которая недавно заявила о разводе с мужем, похвалилась дорогим отдыхом с детьми.

Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, спустя много лет заговорила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром. При этом пара решила сохранить дружеские и вежливые отношения.

Камалия провела день рождения в кругу близких друзей за границей, а отдых в роскошном ресторане ей организовал супруг, с которым она намерена развестись.

В этот раз Камалия заговорила о том, что устроила отдых не для всех. Вместе с дочерями она похвалилась началом отпуска:

«Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе❤️ Так же мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне. Ждите на фото, видео, я в предвкушении» - заявил Камалия.

Артистке написали в ответ: «Как быстро повзрослели ваши дочери. Девочки, вы красавицы; Красотки♥; Просто очаровательная девушка красавица».

До этого Камалия поделилась тяжелой новостью:

«Когда вчера все постились фото поврежденного обломками ракеты дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме.

Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены» - написала Камалия.

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