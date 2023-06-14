Известная певица Камалия, которая недавно заявила о разводе с мужем, рассказала о тяжелой травме.

Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась историей, за которую ей стало стыдно.

Появление украинской певицы Камалии в больнице вызвало серьезное беспокойство среди ее поклонников.

На аккаунте в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой она была одета в больничную рубашку и шапочку, находясь рядом с аппаратом МРТ. Камалия поделилась с фанатами, что некоторое время она не решалась рассказать, что с ней произошло, но в итоге решила быть откровенной.

Она рассказала, что упала с велосипеда, снимая видео на телефон, и вначале подумала, что просто ушиблась. Однако боль не проходила, а только усиливалась, поэтому она решила обратиться в больницу для проведения МРТ и КТ-обследования, где возможно был обнаружен перелом ребра.

"Не хотела делиться новостями, стыдилась… В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась" - призналась Камалия.

Камалия также выразила свою тревогу относительно своего здоровья, особенно учитывая предстоящее важное событие – ее участие в музыкальной премии YUNA, запланированной на 16 июня. Она теперь сомневается, сможет ли она принять участие в этом концерте.

Певица призвала своих друзей и фанатов быть осторожными, особенно когда снимают видео, и поделилась своими мыслями и опасениями на своей странице в социальной сети.

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