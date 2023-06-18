Владимир Дантес вместе с Дмитрием Монатиком перепели хит нулевых годов "Девочку Олю" на украинском языке, впечатлив украинцев.

Владимир Дантес вместе с Дмитрием Монатиком спели песню "Девочка Оля" на украинском языке. Видео из концерта опубликовал Монатик в своем ТикТок, где делится всем интересным.

"Спели вместе с Дантесом хит 2000-х годов «Девушку Олю». Впервые на украинском. Как вам?", - написал Дмитрий Монатик под видео.

Фанаты начали активно обсуждать выступление Монатика и Дантеса в комментариях:

"Тем временем Олейник: 🗿",

"Мне кажется, у Дантеса ли после развода карьера пошла в гору?",

"Иду теперь на концерт Димы, чтобы послушать Вову",

"боже, как же круто!!!!!! давайте на все мухи платформы!!! хочу ее на телефон и во всю громкость в машину!!!",

"Сделайте, чтобы можно было слушать этот трек на всех музыкальных платформах срочно",

"Крутяк, теперь буду с нетерпением ждать релиза, надеюсь он будет",

"Вай, обожаю вас обоих,шикарный дуэт получился",

"О, Боже, сколько воспоминаний под эту песню, а на украинском она вообще прекрасна",

"Очень круто!! Это классная идея переводить хиты на украинский и давать им вторую жизнь",

"Надя была для него тормозом. Теперь пусть Кацурина тормозит)))".

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