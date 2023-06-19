Популярная украинская актриса, звезда юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая осталась в Украине и продолжает выступать со своим коллективом, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Виктория Булитко поделилась видео с очередным бредом путина и высказала свое мнение.

В своем посте Виктория Булитко показала фрагмент видео со встречи путина с российскими военкорами. Там его спросили о Залужном, и он заикаясь начал нести бред о том, что украинский главнокомандующий сейчас где-то за границей. "Тупое позорище", - подписала видео актриса.

А в подписи к публикации Виктория Булитко оставила свою реакцию на это видео: "Как же оно лживое и конченое. Что оно несет? Но если это даже будет смонтированным видео, то все равно этот идиот таким тупым и лживым останется в истории навсегда. Аминь".

Украинцы не прошли мимо и начали оставлять и свое мнение об этом видео:

"Конечно, украинский язык для него иностранный язык, и Украина тоже заграница!".

"Пуйлуша даже испугался, когда услышал о Залужном, аж заикаться начал и дичь нести".

"Залужный уже шарики надувает на ваши похороны, дебилы!".

"От фамилии Залужный заикаться начинает".

"Он скотина, ему гореть в аду вечно за то, что убивает мирных людей и детей! Не будет ему покоя!".

"Вот смотришь на этого дедушку и думаешь: а ты бы мог сейчас обнимать своих внуков, дарить любовь. А ты выбрал путь упыря".

"Ему аж страшно говорить, начал заикаться, когда пошла речь о Залужном".

"Такое впечатление, что он под каким-то веществом".

"Боже, как его еще земля носит? Как оно вообще столько лет управляет своей страной, если он даже двух слов связать не может?".

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