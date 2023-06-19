Популярная украинская певица Тина Кароль, которая активно выступает за границей в поддержку Украины, не часто показывает поклонниками свою личную жизнь и все, что с этим связано. В соцсетях артистки только изредка появляются кадры с сыном-подростком, который уже давно живет и учится в Лондоне.

Тем временем в фан-аккаунте Тины Кароль опубликовали ее снимок с отцом, это редкое фото приурочено ко Дню отца, который отмечается 16 июня. На фотографии Тина Кароль нежно обнимает своего статного седовласого отца и мило улыбается. Перед камерой Тина Кароль появилась в скромном темном наряде, ее волосы выпрямлены и распущены, а на лице минимум макияжа, только глаза горят.

В подписи к публикации говорится: "С Днем отца! Отец для девочек – это сверхважная фигура, которая ассоциируется с доверием и крепостью духа. Папа, папа, здоровье! Всегда твоя привередливая озорница".

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль выкрутилась после скандала с россиянами оригинальным способом. Как оказалось, звезда нашла способ переиздать скандальную композицию, из-за которой пришлось удалить клип.

Так, в своем Instagram Тина Кароль поделилась смелым кадром с анонсом обновленной версии своей песни, которая наделала много шума. Оказалось, что к созданию нового клипа артистки были причастны россияне. После этого Кароль объявила о том, что удаляет новый клип. А в этот раз она анонсировала ремикс своей скандальной песни, привлекая внимание к другим вещам, в том числе к своему наряду: "Наслаждайся легким вайбом в новом "Мед" remix", - написала Кароль под кадром.

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