Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских поделилась в сети фото со съемок откровенного интервью у Маши Ефросининой, которое наделало много шумихи, и как будто оправдалась за этот разговор.

Как известно, накануне вышло первое большое интервью Насти Каменских с начала большой войны. в нем звезда предельно откровенно рассказала публике о своей депрессии, приеме антидепрессантов и возвращении к себе. Надо сказать, что это интервью наделало много шума, и многие украинцы не поверили в искренность того, что говорила Настя Каменских.

В новом посте звезда сделала короткое заявление, которое некоторые пользователи восприняли, как оправдание за это интервью. "Это я и это мои чувства. Я была честна в каждом своем слове. Спасибо @mashaefrosinina", - написала Настя Каменских.

И снова вызвала шквал обсуждений, однако, в отличие от ютуба, здесь артистку в комментариях поддержали:

"Спасибо тебе, очень тебя любим".

"Спасибо тебе за такое откровенное интервью и за то, что поделилась тем, что пришлось тебе пройти".

"Спасибо за это глубокое, и невероятно откровенное интервью. Любим".

"Обнимаю очень крепко. Очень хорошо после твоего интервью, очень тепло. Слова о любви особенно, в сердечко прямо".

"Я смотрела, иногда даже дышать забывала, очень откровенно и в самое сердце".

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