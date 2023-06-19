Олег Винник решил наконец-то открыть «все карты» своего загадочного исчезновения, пишет Politeka.net. Тизер разговора с Винником уже появился в Сети.

Так, по словам Олега Винника, он будет только об одном сожалеть, что он не держит в руках оружие, «и что я не там».

«Этой болезнью в Германии болеют два процента», - рассказал Винник, отвечая на вопросы о своем состоянии и здоровье.

Также на видео можно увидеть, как выглядит сегодня Олег Винник.

Напомним, Олег Винник после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчез из публичного пространства. После 24 февраля на его странице в Инстаграме появилось лишь несколько сообщений, а в апреле этого с его страницы вообще исчезли все посты.

Также в апреле стало известно, что Олег Винник и его благотворительный фонд отметили двумя благодарностями за помощь армии и поддержку ВСУ. Снимок благодарностей был опубликован в фан-аккаунте артиста в Facebook.

"Так "не помогал" армии, получившей две благодарности от ВСУ. Умные все понимают, дуракам и доказывать не будем. Любим и гордимся. Молодчина", - сказано в сообщении.

В документах говорится, что благодарность Олегу Виннику выписали "за предоставление материально-технической помощи в решающее для страны время".

Некоторые поклонники Олега Винника уверяли, что ждут своего кумира, несмотря на его исчезновение, другие признавались, что обижены на его молчание.

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель Шоу" бурно отреагировала на очередной бред Путина.

Никитюк в необычном образе наглядно показала, за что любит свою работу.

Также сообщалось, что лидер "Тартак" Положинский рассказал, как его "отшили" в военкомате.