Экс-жена Дзидзьо певица SLAVIA показала, какую еду ей приходится есть, поделившись с украинцами.

Экс-жена Дзидзьо певица SLAVIA поделилась кадрами, где ела еду для собаки. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Короче, я теперь кормлю собаку консервой горох с мясом и сама ем, ибо голодная, с утра только завтракала, и собаку кормлю...", - сказала экс-жена Дзидзьо.

"Ладно, не буду прибедняться. Питаюсь не только консервами и думаю не только о собаке... Еще о ремонте", - написала на втором сторис экс-жена Дзидзьо.

"А у меня заслуженный ужин. И тарелка такого цвета, какую я хочу плитку в ванную. Отдыхаю и наслаждаюсь, а также параллельно занимаюсь ремон. Там столько своих приколов, поверьте, когда-то все вам расскажу", - продолжила экс-жена Дзидзьо.

"Ты его не звала, ходит следом голодный, а ты еще ощущаешь себя виноватой. Было такое? Жми на собаку. Спонсор фотосессии и настроения вечера - собака", - подытожила экс-жена Дзидзьо.

Экс-жена Дзидзьо SLAVIA - известная украинская певица. Звезда была в браке со звездой, а несколько лет назад пара заявила о расставании. После этого артистка начала активно заниматься сольной карьерой.

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