Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны активно выступает в поддержку Украины и дает много благотворительных концертов и встреч, поддерживая волонтерские проекты и инициативы, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Полякова поделилась видео с закулисья своего выступления в Белой Церкви и поделилась эмоциями.

Как оказалось, Оля Полякова придумала интересную схему, чтобы всем угодить – она дала два концерта в Белой Церкви. Одни из них благотворительный, на который пригласила украинских защитников, волонтеров, медиков, а второй – для поклонников, уже за деньги. И судя по видео, оба выступления имели огромный успех у зрителей.

В подписи к публикации Оля Полякова написала: "В рамках тура "Все будет хорошо" в Белой Церкви мы дали два концерта: первый – благотворительный для военных, волонтеров, медиков и второй – для моих поклонников. Это было очень круто, насыщенно и эмоционально! Смотрите сами". Также Оля Полякова анонсировала свои будущие концерты за границей – в Польше и Испании.

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