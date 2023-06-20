Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая недавно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Камалия поделилась яркими кадрами с церемонии награждения премии YUNA, куда пришла с мужем, с которым разводится.

Как видно, на новых фотографиях Камалия позировала в двух образах. Так, на одном из снимков артистка запечатлена в фотозоне с Мохаммадом Захуром, здесь на ней роскошное сине-желтое платье в тон украинского флага. На остальных фото Камалия позирует уже в темном наряде, она выступает на сцене и получает статуэтку YUNA.

В подписи к публикации Камалия поделилась своими впечатлениями: "Это моя первая статуэтка YUNA! За двенадцать лет существования премии YUNA я никогда не участвовала в борьбе за номинации, в первую очередь по этическим соображениям. А сейчас я счастлива, что мой благотворительный фонд был удостоен высокой спецнаграды Национальной музыкальной премии YUNA! Это большое спасибо сотрудникам фонда, которые каждый день делают фантастические вещи. А еще мне очень приятно было получить награду именно от @legenkaya7 ты волонтер с большой буквы! Благодарю каждого из вас, вместе с Победой".

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