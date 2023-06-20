Как сообщают в КГГА, из-за повреждений внешних коммуникаций на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.
Теперь оплатить проезд можно: транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой», бесконтактной банковской картой, мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
"Профильные специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования", - говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью столица пережила очередную воздушную атаку.
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На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы «Shahed».
«По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов», - отметили в КМВА.
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно два десятка враждебных целей.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступало.
Также напомним, что в результате атаки есть попадания во Львове и Запорожье.
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