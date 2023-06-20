Утро 20 июня началось для некоторых украинцев с неожиданных сложностей.

Как сообщают в КГГА, из-за повреждений внешних коммуникаций на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.

Теперь оплатить проезд можно: транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой», бесконтактной банковской картой, мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

"Профильные специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования", - говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью столица пережила очередную воздушную атаку.

На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы «Shahed».

«По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов», - отметили в КМВА.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно два десятка враждебных целей.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступало.

Также напомним, что в результате атаки есть попадания во Львове и Запорожье.

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