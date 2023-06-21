Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу и отцу двоих детей Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась нескромными кадрами с новым возлюбленным и вызвала шквал критики.

Кроме того, Надя Дорофеева подогрела слухи о свадьбе с Кацуриным, так как на фото и видео можно заметить, что она позирует с обручальным кольцом. При этом свой пост певица посвятила новому избраннику в честь его дня рождения. На кадрах можно увидеть, как парочка сладко целуется и обнимается, что особенно раздраконило некоторых пользователей.

"Я тебя люблю… совсем ♥️ С Днем Рождения, милый @misha_katsurin", - подписала публикацию Надя Дорофеева. А пользователи тут же принялись обсуждать ее новые фото и видео с Кацуриным:

"А обязательно каждый раз выкладывать, как вы сосетесь? Облизывать на камеру друг друга? Без этого любовь не настоящая?".

"Передача "Міняю жінку".

"Раньше так нравилась Надя, а после этой истории как отрезало. Бабе 33 года, как подросток, выставляет посты как сосется с мужиком, который был мужем ее подруги и отцом. Противно!".

"А все увидели кольцо на руке?".

"О, так вы поженились? Видно кольцо".

"Жалко ее бывшего мужа. Недавно развелись, теперь на весь мир выставляет видео и фото, где сосется с новым. Да уж".

"Любовь, это все понятно, но реально бросить мужчину, а затем выставлять эти лизания. Ну как-то бесчеловечно. Подождала бы некоторое время".

"Была Надя, а стала серая мышь".

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