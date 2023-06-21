Певица Ани Лорак поделилась новым фото с возлюбленным, но нарвалась на критику украинцев.

Запроданка Ани Лорак, которая и сейчас продолжает строить карьеру в россии, похвасталась отдыхом с возлюбленным. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где получила критику от украинцев.

"И после всего.. Он просто обнял меня…", - написала Ани Лорак под фотографией с возлюбленным.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Ани Лорак:

"Наша Каролиночка на Херсонском пляже",

"Нашел кого обнимать",

"Счастья тебе???? Да чтобы тебе вернулась вся боль украинцев, Каролина!!!!",

"А кому это нужно, подумала?!",

"Ого, а вы в Польше?! Очень интересно",

"Не знает как к себе привлечь внимание",

"Каролиночка украинская армия ждёт следующего транша, очень нужны дроны, с прошлой покупки уже полетели в Белгород и Москву! Ждем, солнышко! Привет от наших военных".

Стоит отметить, Ани Лорак - известная певица из Украины, которая стала активно строить карьеру в россии после 2014 года. Звезда и сейчас продолжает находится там, предпочитая практически ничего не говорить о происходящем в Украине. А до этого Ани Лорак решила прямо во время обстрела Киева баллистическими ракетами призвала давать деньги на российских детей.

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