Популярная украинская актриса Катя Кузнецова, которая прославилась съемками в российском кино и сериалах, в частности получила большую известность ролью в сериале "Кухня", а после вторжения отреклась от всего российского, дала большое откровенно интервью в программе "Слава+". Помимо всего прочего ведущий Слава Демин поинтересовался у звезды, какие у нее отношения с дочерью украинской актрисы Ольги Сумской Антониной Паперной, которая осталась жить в России.

Так, Катя Кузнецова рассказала, что недавно поздравила Антонину с днем рождения, а в целом они не общаются, как раньше. Актриса отметила, что они с Антониной всегда тепло относились друг к другу, но очень близкими подругами не были. А после начала войны перестали общаться.

"Нет, мы не общаемся так, например, как раньше. Ну просто и раньше не очень близко общались из-за того, что у нее семья, у нее какие-то обязанности, у меня была работа. Но мы всегда друг к другу очень бережно относились, поздравляли с праздниками. Я даже принимала участие, когда у нее там был ютуб-канал, и она брала у меня интервью, потом мы снимали такую новогоднюю прикольную историю", - поделилась Катя Кузнецова.

На вопрос Демина, почему Паперная решила остаться в России, актриса предположила, что это из-за детей или мужа.

"Я думаю, что это из-за детей, конечно, у нее маленький ребенок. Возможно там муж по-другому как-то настроен. Я не затрагивала с ней эту тему, я не уверена, что она бы со мной об этом разговаривала, потому что она такая девушка, ну она закрытая, она не может так все тебе выложить", - сказала Катя Кузнецова.

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