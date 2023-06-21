Популярная украинская актриса Катя Кузнецова, которая прославилась съемками в российском кино и сериалах, в частности получила большую известность ролью в сериале "Кухня", а после вторжения отреклась от всего российского, дала большое откровенно интервью в программе "Слава+". Помимо всего прочего ведущий Слава Демин спросил у звезды, что случилось с ее имуществом в России после того, как она уехала оттуда.

Как оказалось, живя и снимаясь в российских проектах, Катя Кузнецова купила квартиру в центре Москвы. После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса сбежала из России, собрав только некоторые ценные для нее вещи. Так, среди прочего Катя Кузнецова смогла увезти из России свою машину, пылесос, одеяло и другие мелочи. А вот квартиру пока продать не удалось.

"Я все перевозила через друзей, эти посылки еще были. Я почти все забрала, но коты… Моя там подружка каждый день по 4 часа была. Я начала все продавать за двойную сумму, чайники, электросамокаты есть. Мне безразлично, и я все продала. А квартиру… Квартиру я жду, мне нужно еще какое-то время, чтобы я не попала на страшный процент налога, там такое есть. И конечно я буду ее продавать", - рассказала Катя Кузнецова.

При этом актриса отметила, что даже после того, как сбежала из России и заявила о своей украинской позиции, ее продолжают звать в российские проекты, и даже в развлекательные шоу на телевидении. Однако, Катя Кузнецова заявила, что ни при каких условиях не вернется в Россию.

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