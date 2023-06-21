Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал встречу Путина с военкорами, которая наделала много шума в информационном пространстве.

В ролике Юрий Великий в очередной раз примерил на себя образ российского диктатора, а также скопировал его лексику и мимику. Само собой, и речь "президента рф" была переполнена "смыслами", впрочем, как и в реальности.

В подписи к публикации Юрий Великий рассказал, о чем его новая пародия: "Всем известно, что путин не пользуется интернетом, и о ситуации в Украине он узнает исключительно из докладов, которые ему приносят в папках. Поэтому, не удивительно, что в его воображаемом мире, российская армия уже уничтожила 5 Пэтриотов, Залужный сбежал за границу, да и вообще, все их СВО, как и предполагалось, идёт по плану. Вашему вниманию, очередное его бредовое интервью с журналистами".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую сделал Юрий Великий:

"Юрий, вы настоящий герой и патриот Украины, награда вас обязательно найдет".

"В очередной раз можно высказать восхищение такому талантливому человеку".

"Все старое вооружение Украины уничтожено, осталось только новое".

"Юрий, как всегда Великий! Великий артист, Великий человек и Великий гражданин Украины, чье творчество помогает переживать эти нелёгкие времена. Слава Украине и её мужественному народу!".

"Главное, про Залужного не спрашивайте, а то царь заикаться начинает и потеряет дар речи".

"Только что смотрела оригинал. Думаю, у Юрия лучшая версия".

"Юрий, дорогой, как же я люблю вас слушать, вы серьезные вещи преподносите с юмором, это большой талант!".

"Если Путин не хочет сидеть, то будет лежать".

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