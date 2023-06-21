Известная продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая недавно заявила о закрытии проекта Mozgi Entertainment и открытии нового – Pomitni, часто делится со своей аудиторией в Instagram новостями и новинками музыкальной индустрии. Так, в этот раз Ирина Горовая заявила о намерении посчитать, какой вклад в победу делают украинские артисты.

Как отметила Ирина Горовая, очень часто она сталкивается с недовольными комментариями в соцсетях, по типу: "Ну какие концерты? Сейчас война". Поэтому решила доказать украинцам, что артисты тоже делают большой вклад в победу Украины и часто выступают с целью сбора денег, и чтобы донести информацию о войне за границей.

"Есть много причин, почему очень важно продолжать такие мероприятия в Украине и за ее пределами. Первое и главное. Потому что это действенный инструмент сбора денег на нужды страны. Но самый эффективный способ напоминать о войне в Украине за ее пределами. Но, к сожалению, у нас нет (пока) такого инструмента, который помог бы собрать информацию со всей музыкальной индустрии и музыкантов любого уровня популярности. Поэтому нет и реального понимания – СКОЛЬКО шоу-бизнес собрал денег на помощь стране? Мы настроены изменить это! И вместе запускаем инициативу, которая поможет оценить вклад музыкантов в нашу победу", - рассказала Ирина Горовая в своем новом посте.

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