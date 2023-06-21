Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила ответить на вопросы фанатов. Звезда предложила задавать их в своих сторис.

"Добрый день, скажите, почему Михаил так плохо ходит в 2 года", - спросил фанат.

"У Михаила есть незначительные проблемы с координацией, почему так, нам пока никто не ответил. Неврологи говорят, что это не неврологический вопрос. Но я планирую все дообследоваться и ЭЭГ во сне", - рассказала в ответ жена Виктора Павлика.

"У вас много подруг?", - спросил еще один фанат.

"Ни разу не говорила об этом тут, но с началом войны я потеряла близкого мне человека, лучшую подругу. Не могу словами передать, сколько мы пережили вместе. Но, к сожалению, этот человек живет в Москве и ни один раз открыто не поддержала свою родину", - написала жена Виктора Павлика.

"Сколько вы зарабатываете в Инстаграм?", - спросил еще один фанат.

"Инстаграм - это то место, где есть много перспектив. Я планирую в Инстаграм заработать на квартиру. Сейчас нормально зарабатывают даже маленькие экспертные блоги, без большой аудитории. И Инстаграм дает намного больше возможностей, чем любая работа онлайн", - написала жена Виктора Павлика в ответ.

Последние новости Украины:

Напомним, молодая жена Виктора Павлика нарвалась на критику после новых фото с мужем

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась отдыхом в Карпатах

Также Politeka писала, что жена Павлика неожиданно высказалась о своей жизни после скандала