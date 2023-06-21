Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила ответить на вопросы фанатов. Звезда предложила задавать их в своих сторис.
"Добрый день, скажите, почему Михаил так плохо ходит в 2 года", - спросил фанат.
"У Михаила есть незначительные проблемы с координацией, почему так, нам пока никто не ответил. Неврологи говорят, что это не неврологический вопрос. Но я планирую все дообследоваться и ЭЭГ во сне", - рассказала в ответ жена Виктора Павлика.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Она не может так…": звезда сериала "Кухня" Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской осталась в России
Массовое отключение света: в "Укрэнерго" сообщили печальную новость
Пенсия увеличилась на 1000 гривен: украинцам рассказали, как добиться выплат
"Умер на месте": полиция разыскивает свидетелей трагедии
"У вас много подруг?", - спросил еще один фанат.
"Ни разу не говорила об этом тут, но с началом войны я потеряла близкого мне человека, лучшую подругу. Не могу словами передать, сколько мы пережили вместе. Но, к сожалению, этот человек живет в Москве и ни один раз открыто не поддержала свою родину", - написала жена Виктора Павлика.
"Сколько вы зарабатываете в Инстаграм?", - спросил еще один фанат.
"Инстаграм - это то место, где есть много перспектив. Я планирую в Инстаграм заработать на квартиру. Сейчас нормально зарабатывают даже маленькие экспертные блоги, без большой аудитории. И Инстаграм дает намного больше возможностей, чем любая работа онлайн", - написала жена Виктора Павлика в ответ.
Последние новости Украины:
Напомним, молодая жена Виктора Павлика нарвалась на критику после новых фото с мужем
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась отдыхом в Карпатах
Также Politeka писала, что жена Павлика неожиданно высказалась о своей жизни после скандала