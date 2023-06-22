Землетрясение произошло в Черном море в 64 км к югу от Севастополя.

Землетрясение было магнитудой 4.8 (по шкале Рихтера), сообщают сейсмологи.

По словам жителей оккупированного полуострова, подземные толчки ощущались почти по всему Крыму.

«Трясся дом, аж проснулись. Что было? ПВО, что-то прилетело или землетрясение? Трясся нормально так, страшно!»,

«Только что что-то похожее на полземные толчки, в Балаклаве. Дверь ходуном, диван шатается, мы аж проснулись»,

«Что это сейчас было? Как будто землетрясение. Толчеи были, штраф и люстру шатало. Буквально секунд 10-20 как будто, в Казачке чувствовалось»,

«На Фиоленте тоже чувствовалось», - пишут жители оккупированного полуострова.

Последнее подобное землетрясение в районе Крыма было 27 февраля. Тогда магнитуда составляла 4,0.

Эпицентр толчков зафиксирован между Ялтой и Алуштой. Наиболее ощутимы они были на южном берегу украинского полуострова.

Оккупационные "власти" заявили, что толчки были едва заметными и не привели к разрушениям.

Добавим, ранее стало известно, что ВСУ начали подрывать мосты, которые ведут в оккупированный Крым.

Последние новости Украины:

Растет количество жертв трагедии в Киеве.

Также сообщалось, что Украину ночью атаковали "Шахеды".

Кроме того, Politeka.net писала, что огромная воронка образовалась после нового ракетного удара.