Землетрясение было магнитудой 4.8 (по шкале Рихтера), сообщают сейсмологи.
По словам жителей оккупированного полуострова, подземные толчки ощущались почти по всему Крыму.
«Трясся дом, аж проснулись. Что было? ПВО, что-то прилетело или землетрясение? Трясся нормально так, страшно!»,
«Только что что-то похожее на полземные толчки, в Балаклаве. Дверь ходуном, диван шатается, мы аж проснулись»,
«Что это сейчас было? Как будто землетрясение. Толчеи были, штраф и люстру шатало. Буквально секунд 10-20 как будто, в Казачке чувствовалось»,
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«На Фиоленте тоже чувствовалось», - пишут жители оккупированного полуострова.
Последнее подобное землетрясение в районе Крыма было 27 февраля. Тогда магнитуда составляла 4,0.
Эпицентр толчков зафиксирован между Ялтой и Алуштой. Наиболее ощутимы они были на южном берегу украинского полуострова.
Оккупационные "власти" заявили, что толчки были едва заметными и не привели к разрушениям.
Добавим, ранее стало известно, что ВСУ начали подрывать мосты, которые ведут в оккупированный Крым.
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