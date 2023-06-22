Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" раскрыл некоторые подробности неожиданного возвращения Олега Винника.

"Буквально недавно я вам рассказывал, что со страниц артиста исчезли все материалы — это и фото, и видео на страницах в Facebook и Instagram. И вот стало известно, что Олег написал заявление в полицию. Об этом он сказал журналистке Виктории Курочке. Артист говорит, что у него нет доступа к страницам, а все материалы удалил его менеджмент. То есть делаем вывод, что Олег перестал работать со своим менеджментом, правильно? Или что это?", — заявил Слава Демин.

Демин также добавил, что ему вся эта ситуация похожа на какой-то маркетинговый ход перед большим возвращением Олега Винника.

"То есть Олег за эти полтора года смог вылечиться и теперь готов вернуться к работе. И, конечно, это нужно делать красиво. Соответственно, Олег вернется в Украину грандиозно после эксклюзивного интервью. Только хочу напомнить Олегу, что Украина и украинский шоу-бизнес сейчас, ну, он немного другой. Потому что не все артисты, которые долго были за границей, смогли это понять и удачно вернуться. И мне интересно, какой процент фанаток Олега вернется к нему после его возвращения, извините за тавтологию", - добавил Слава Демин.

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