Блогерка Даша Квиткова из шоу "Холостяк" показала, как каталась на серфе. Звезда собрала неудачные моменты в видео, поделившись им в своем Инстаграм.

"Есть проблемы, о которых не говорят", - написала Даша Квиткова из "Холостяка".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации Даше Квитковой из "Холостяка":

"Блин как вы в том Днепре купаетесь, меня это постоянно останавливает",

"Я об очках только думала",

"Я ждала этого видео, думаю ну не может быть все настолько идеально",

"Спасибо, что показала это, а то я уже начала думать, что ты идеальна во всем",

"Это видео не о человеческой слабости. Оно о силе духа, настойчивости, иногда даже упрямстве. Обычно окружающие видят наши взлеты, завидуя при этом и думая: "Ну почему ей всегда везет? Я бы тоже так хотела!" Не вопрос: берете и фигачите!!! Поэтому, девочки, алгоритм на дальнейшую жизнь таков: если упала – красиво поднялась – плечи расправила – очки поправила – пофигачила)))".

Стоит отметить, Даша Квиткова - успешная блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк". После проекта участница вышла замуж за главного героя проекта Никиту Добрынина, но пара через несколько лет развелась.

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