Доктор Евгений Комаровский рассказал об активированном угле. Специалист поделился своими мыслями в Инстаграм, где дает часто советы.
"В своем видео о детоксе я рассказывал про активированный уголь и о том, что люди, которые шарлатаны, которые организовывают детокс терапию, или детокс помощь, они очень часто рекомендуют использовать для очистки организма активированный уголь. У многих могло создаться впечатление, что я против активированного угля", - сообщил доктор Комаровский.
Специалист добавил, что он не против угля. Просто для лечения отравления нужно очень много препарата, чтобы он начал действовать.
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"На самом деле ребята, активные угли - это тот препарат, который с точки зрения доказательной медицины чрезвычайно активен в правильных дозах при острых отравлениях. Правильная доза - это практически 1 г на 1 кг веса, то есть когда вы пьете три таблетки по 0,25 г в день - это мертвому припарки на самом деле. Поэтому неудивительно, что в процессе острых отравлений порошок угля часто вводится в желудок через зонд или надо успеть поглотить очень большую дозу там, это когда 30-40 таблеток минимум, понимаете?", - сказал доктор Комаровский в своей публикации.
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