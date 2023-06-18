Доктор Евгений Комаровский рассказал об укусах клещей, поделившись советами в своем блоге.

Доктор Евгений Комаровский затронул актуальную тему клещей, поделившись советами в новом видео. Специалист его опубликовал в своем Инстаграм, где всегда рассказывает о здоровье.

"Об укусах клещей", - подписал видео доктор Комаровский.

"Весной как всегда актуализируется тема укусов клещей, как всегда много вопросов по поводу болезни Лайма. Это прямо вот прямое следствие укуса клещей и в этой ситуации используется профилактическая, нередко антибиотикотерапия. И люди спрашивают, какой бы сделать укольчик. Сразу говорю, если какой-то врач вам сказал, что для профилактики болезни Лайма надо сделать какой-то укольчик - ищите, пожалуйста, другого доктора. Поскольку есть три главных антибиотика: цефуроксим, доксициклин и амоксициллин, и все эти антибиотики используются для профилактики болезни Лайма. И все они и для взрослых, и для детей, есть в формах в виде таблеток, сиропов и так далее", - сказал доктор Комаровский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии доктору Комаровскому:

"А вакцинация? Дважды в год, в Германии…. Детям",

"Да, скажите пожалуйста, нужно ли вообще принимать этот антибиотик. Потому что в Германии они никакого антибиотика не выписывают, если такое случилось. Сам вынул клеща и выбросил его, никуда не несешь на анализ и т.д",

"Расскажите о том, что нет прививок от лайма. А то многие с прививкой от клеща не идут по врачам после укусов. У меня муж и свекровь так лайма подхватили, оба привиты и отказывались лечиться, считая, что они обезопашены прививкой".

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